Caminhada marca abertura de programação da Semana da Mulher em Caucaia

A manhã dessa segunda-feira, 5, foi especial para as mulheres de Caucaia. Com uma caminhada alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima quinta-feira, 8, representantes de várias secretarias municipais, estudantes e caucaienses saíram em cortejo do Estádio Municipal, no bairro Vicente Arruda, em direção à Praça da Igreja Matriz, no Centro da Sede, onde uma cerimônia abriu oficialmente a Semana da Mulher Dona de Si.

A solenidade foi marcada pela “Dança da Ciranda” apresentada por quilombolas. As oito candidatas ao título de Miss Caucaia Be Emotion 2018 também participaram da apresentação. Para a secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Laís Sales, a data lembra a luta das mulheres no sentido de mais saúde, trabalho e força para vencer a violência. “Que não seja só uma semana, mas o ano inteiro de muitas lutas, conquistas e vitórias”, ressaltou.

Luciana Nara, secretária municipal de Administração e Recursos Humanos acredita que cada espaço conquistado na sociedade é motivo de vitória. “A gente tem uma luta muito grande, mas, aos poucos, vamos ganhando voz e conquistando espaços”, frisou. A ouvidora Geral do Município, Francilena Guerra, considera a data marcante “porque dá início as comemorações referentes às mulheres”. “Estamos à frente desta luta diária e que nossos direitos conquistados não venham a sofrer nenhuma diminuição.”

“A mulher não aguentou a opressão, a humilhação e levantou a sua voz de protesto para o mundo”, destacou o secretário municipal de Turismo e Cultura, Paulo Guerra. “Elas não podem relaxar porque diariamente continuamos a ver a violência covarde contra as mulheres”, acrescentou.

Secretaria de Educação

Gestoras e coordenadoras das escolas da rede municipal de ensino de Caucaia foram homenageadas hoje, no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), pela passagem do Dia da Mulher.

Mensalmente, a Diretoria de Gestão Escolar, tendo à frente a professora Camila Bezerra, reúne diretores de escolas e coordenadores de seus anexos para passar-lhes orientações pedagógicas e administrativas. O evento, este mês, ganhou

contornos festivos, com apresentações musicais e conferências sobre “violência contra a mulher.”

A criação dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) também foi debatida, assim como a mobilização da Prefeitura para Caucaia ganhar novamente o Selo Unicef, o combate à violência, a melhoria do sistema de saúde e orientação sexual.

Por fim, o grupo estabeleceu as datas e programas da Conferência sobre Meio Ambiente, que acontecerá em todas as escolas de Caucaia durante o mês de março. A programação da Semana da Mulher Dona de Si, promovida pela Prefeitura de Caucaia, segue até a próxima sexta-feira, 9.

Com informações da Prefeitura de Caucaia