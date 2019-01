Caminhada pela Liberdade Religiosa marca a segunda-feira em Juazeiro

Acontece nesta segunda-feira, 29, mais uma edição da Caminhada pela Liberdade Religiosa, em Juazeiro do Norte. É a X edição do evento que tem como tema “A Religiosidade no Cariri Cearense: força, fé e resistência”. A concentração acontece na Praça Dirceu Figueiredo (Praça da Prefeitura), a partir das 15h.

A expectativa é de um bom público com, no mínimo, 500 pessoas, incluindo representantes de religiões de matrizes africanas do Cariri, responsáveis por promover a caminhada.

Anualmente, a caminhada percorre as principais ruas do Centro da cidade com fiéis de diversas crenças no intuito de promover a importância do diálogo entre as diversas manifestações religiosas.