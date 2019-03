Caminhão fica sem freios e capota na CE 257 entre Canindé e Aratuba

Um caminhão baú Mercedes Benz de placas NUT 1069 inscrição de Maracanaú que pertence a empresa Laredo comércio e distribuição de alimentos capotou por volta das 15:30h desta quinta-feira (14/03) na Rodovia Estadual Danilo Cordeiro (CE 257) trecho que interliga Canindé ao município de Aratuba, no maciço de Baturité.

De acordo com as informações do motorista, o caminhão ficou sem freios na descida da ladeira e para evitar uma colisão frontal com um veículo que seguia no sentido contrário, ele teve que fazer uma manobra arriscada e o caminhão acabou tombando. Tanto o motorista, quanto o ajudante não sofreram lesões, apenas o susto.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para o local do acidente. Muitos curiosos também se deslocaram à rodovia, logo após o caso ter sido noticiado pela FM Som ZoomSat 89,5. Vale destacar que não é raro acontecer sinistros naquele trecho da rodovia justamente por problemas mecânicos dos veículos.







Fotos: Sátiro Sales

Redação: Wellington Lima