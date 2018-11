Camiseta assinada por elenco do Fortaleza será sorteada em ação beneficente

Uma camiseta do Fortaleza autografada pelo elenco do time campeão brasileiro da Série B será sorteada por meio de uma rifa que visa arrecadar dinheiro para levar o torcedor mirim João Pedro, 10 anos, ao Rio de Janeiro. Ele foi selecionado pela escolinha local do Flamengo para participar da Copafla 2018, que acontecerá de 13 a 16/12, na Gávea e no Maracanã. Entrarão em campo, meninos e meninas de seis até 17 anos.

Aluno da 4ª série e filho mais velho, João Pedro, com o apoio dos pais, Renata (coordenadora financeira) e José Newton Nogueira Pereira (representante comercial), corre atrás dos seus sonhos para mostrar sua habilidade com a bola. O menino, que já passou pela escolinha do Boca Júniors, hoje treina nas escolinhas do Fortaleza (seu time de coração) e do Flamengo. Em janeiro, ele ficou conhecido na imprensa local por ter recebido uma camiseta do time do Gustavo (Gustagol).

E para ajudá-lo a realizar este sonho, além da rifa (R$ 10,00 a unidade), que será sorteada por meio da loteria federal no dia 01/12/2018 e com entrega da camiseta oficial no dia 09/12/2018, as 12 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, os interessados podem ajudar doando milhas aéreas ou dinheiro (qualquer valor) para a conta de João Pedro – os dados seguem abaixo. O valor que a família precisa arrecadar até o dia 30/11 é de R$ 8.500,00.

João Pedro S R Nogueira

Caixa Econômica Federal

Agência: 4551

Tipo: 013 (Poupança)

Conta: 4910-6

CPF: 068.971.513-78

Mais informações:

José Newton Pereira (85) 99102-2833

Renata Ribeiro (85) 99675-8285