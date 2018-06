Camocim: Eunício, prefeita e deputado buscam avanços para o município

O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira (26) o deputado estadual, Sérgio Aguiar e a prefeita de Camocim, Mônica Aguiar. A gestora agradeceu o trabalho de Eunício junto ao Ministério das Cidades, quando conseguiu liberar o projeto para construção de 300 unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida.

As lideranças ainda discutiram com Eunício novas ações a serem deliberadas no âmbito do Ministério das Cidades, além de buscar entendimentos em relação a assuntos como a permanência do posto da Receita Federal na cidade de Camocim e a ampliação do debate com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em relação ao Parque Nacional de Jericoacoara. Prefeitos da região buscam maior diálogo e ponderações sobre a concessão de atividades no Parque à iniciativa privada.

Com Ascom