Camocim recebe equipes do BPRaio e sistema de videomonitoramento nesta terça-feira 

Camocim, no Litoral Norte cearense, é mais um município a receber o pacote de investimentos do Governo do Ceará para reforço de segurança em cidades com população superior a 50 mil habitantes. Nesta terça-feira (19), o governador Camilo Santana participa da instalação do sistema de videomonitoramento e do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) no município. A solenidade está marcada para as 18h30, ao lado da Praça Severiano Morel.

Camocim será a 18ª cidade do Interior a contar com o sistema de videomonitoramento integrado. Serão 17 câmeras dispostas pela cidade – entre as com giro 360 graus, as com tecnologia para ler placas de veículos, além de uma câmera interna na sala de videomonitoramento. O investimento total do Governo é da ordem de R$ 20 milhões por ano para as cerca de 700 câmeras dispostas por 38 municípios cearenses contemplados.

Já o BPRaio de Camocim será o 28º grupamento exclusivo para cidades do interior do Ceará. Serão 37 policiais específicos para o BPRaio, com apoio de 16 motos e uma viatura 4×4, em investimento de R$ 1,1 milhão.

Com Governo do Estado