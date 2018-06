Caucaia: campanha contra gripe encerra hoje; 94% do público-alvo já está imune

Encerra nesta quinta-feira (21) a campanha de vacinação contra a gripe de 2018 em Caucaia. Na véspera do fim da mobilização, o município já imunizou 94,88% do público-alvo.

O índice ultrapassa a meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de proteger 90% das crianças entre seis meses e cinco anos incompletos, gestantes, puérperas, idosos, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, professores e população privada de liberdade.

Foram aplicadas até o momento 68.550 doses nos grupos prioritários e 16.881 doses em pessoas com comorbidades. No Brasil, 80,7% dos perfis com prioridade buscaram a vacina, que protege o indivíduo contra a gripe comum e os subtipos H1N1 e H3N2.

Até amanhã, as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde seguem aplicando a vacina, de acordo com o estoque de cada equipamento. A recomendação da SMS é, portanto, que a população consulte a disponibilidade das doses antes de deslocar-se aos postos.

De acordo com o coordenador do setor de Imunização da SMS, Luiz da Silva Moura Júnior, o balanço da campanha é bastante positivo. “A procura foi grande e conseguimos alcançar um número de pessoas expressivo. Seguiremos agora vacinando os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde com o estoque disponível em cada unidade”, declara.

Em 2018, pela primeira vez em quatro anos, Caucaia alcançou a meta de vacinação. Uma semana antes do fim da campanha, o município chegou aos 90% de proteção dos grupos prioritários.

