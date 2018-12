Campanha de doação de preservativos ressalta a importância da prevenção da AIDS e HIV

Os casos de HIV voltaram a crescer no Brasil. Segundo estatísticas do Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS), 866 mil pessoas no país vivem com Aids, 15% dos portadores da doença não sabem que têm o vírus e 372 mil doentes ainda não estão em tratamento. Entre 2010 e 2016 foram 84 mil mortes. Estes números alarmantes mostram o quanto a doença vem crescendo silenciosamente nas últimas décadas.

Para conscientizar a população, sobretudo os jovens, Jontex preparou ações especiais para a semana do Dia Mundial da Luta Contra a Aids, que tem como data oficial o dia 1º de dezembro. Na última sexta-feira (30), funcionários da Reckitt Benckiser realizaram blitz em São Paulo, distribuindo preservativos e folhetos explicativos com os números atuais do vírus HIV no país. Foram distribuídos mais de 35 mil preservativos.

Com o mote “Uma escolha muda sua vida pra sempre. Use camisinha.”, a estratégia de Jontex é abordar o assunto de uma maneira que os brasileiros se identifiquem com o tema, que ainda é uma realidade, e vejam a importância do uso do preservativo.