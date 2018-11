Campanha de prevenção ao câncer de próstata inicia em todas as UBS de Caucaia

Encerrada a mobilização do Outubro Rosa em prol da prevenção ao câncer de mama, Caucaia dedica-se agora ao Novembro Azul, uma grande força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciada quinta-feira para alertar os homens quanto aos riscos do câncer de próstata.

Segundo a coordenadora da Atenção Primária de Saúde, Vilalba Carlos, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estão aptas a receber os caucaienses que querem cuidar da saúde. “Teremos profissionais para conversar com os homens e tirar dúvidas. Nosso objetivo é intensificar neste mês a conscientização de todos sobre a importância do cuidado com a saúde”, diz ela.

Além do trabalho educativo, os postos disponibilizarão exames de PSA, que detectam precocemente casos de câncer de próstata. A SMS realizará ainda um Dia “D” em cada unidade, com ações e serviços de conscientização e prevenção de doenças, e verificação de pressão arterial, glicemia e testes rápidos.

O Centro de Referência à Saúde do Homem também preparou uma série de atividades que durante todo o mês irá levar mais informações aos homens. Na próxima segunda-feira (5/11), a partir das 8 horas, já iniciam os trabalhos com a oferta de um café da manhã, rodas de conversas e palestras referentes à saúde masculina.

Também estarão disponíveis consultas com urologistas. É necessário apenas comparecer ao Centro de Referência para marcar o serviço. Não há a obrigatoriedade de encaminhamentos.

Já o Dia “D” oficial do município será 10 de novembro, com atividades concentradas na Clínica de Saúde do Homem: atendimentos clínicos e de urologia, testes de HIV e sífilis, corte de cabelo, testes rápidos e outros serviços.

COM PMC