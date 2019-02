Campanha “Jeri, Eu Cuido” na Vila de Jericoacoara terá continuidade, diz Cagece

A campanha da Cagece “Jeri, Eu Cuido” continua movimentando a Vila de Jericoacoara e, em menos de um mês de atuação, já alcançou um terço da população local, entre moradores e turistas. As ações realizadas estrategicamente na alta estação, período em que o número de visitantes do local chega a triplicar, devem continuar até atingirem 100% dos estabelecimentos da rede hoteleira da Vila.

Com atuação educativa, a campanha sensibiliza e alerta para a responsabilidade de cada um na preservação e sustentabilidade da praia e da Vila sobre o uso responsável da água, os cuidados com o descarte adequado do esgoto e a destinação das águas pluviais e a coleta de lixo.

Até o momento foram realizadas quase 100 visitas aos hotéis, pousadas e hostels do local, com distribuição de quase 1.500 cartilhas educativas, produzidas em português e inglês, com o objetivo de explicar de forma franca e didática a importância do saneamento básico na qualidade de vida da população.

Além das visitas aos imóveis, a campanha prossegue realizando blitz na entrada da vila com a distribuição de ecobags para o carro e orientações sobre saneamento básico. Os agentes de interação social da Cagece também realizaram duas ações lúdicas na praça, com a apresentação de teatro de fantoches, jogo de tabuleiro e os bonecões Pingo e Gota.

Avalio as ações como positivas, tendo em vista que encontramos muita receptividade dos estabelecimentos e da população, especialmente relacionada ao uso correto da rede de esgoto, mas a conscientização sobre os cuidados com a Vila é geral explica Cláudia Braga, agente de Interação Social da Cagece.

COM CAGECE