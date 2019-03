Campeã de surfe morre na praia da Leste-Oeste atingida por raio

A surfista cearense Luzimara Souza, 23 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (27), após ser atingida por um raio enquanto surfava na praia da Leste-Oeste, em Fortaleza. Um outro surfista que estava na praia também foi atingido e, após ser resgatado por banhistas, foi levado ao hospital em estado grave. (

De acordo com o vendedor Gerardo Júnior, que ajudou no salvamento dos surfistas, Luzimara recebeu a descarga elétrica enquanto estava no mar. Luzimara Souza foi encaminhada para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Bairro Centro, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

“Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Eu cheguei aqui no momento da descarga elétrica onde a nossa atleta profissional recebeu a descarga em cima dela”, disse Gerardo Júnior.

Ainda de acordo com a testemunha, minutos depois do resgate de Luzimara, ele percebeu que outro surfista estava se afogando. “Entrei no mar para tirar ele e levei para os bombeiros. Os bombeiros salvaram a vida dele, saí de lá, e ele estava consciente. Depois de cinco minutos, olhando para o mar, a gente percebeu que tinha outra vítima que foi o ultimo rapaz que eu resgatei”, afirmou.