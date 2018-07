Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas 2018 será no estacionamento da Arena Castelão

O Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas 2018 terá novo palco. De 19 a 22 de julho, sempre a partir das 18 horas, o estacionamento da Arena Castelão receberá a maior festa junina do Ceará, reunindo mais de 20 quadrilhas de todo o Estado e uma programação especial, com feira de artesanato e gastronomia, brincadeiras, apresentações artísticas e culturais, além de conversas com os Mestres e Mestras da Cultura. Todas as atividades são abertas ao público e tem entrada franca.

Com o tema “Conexões Juninas: O Ceará em Festa”, o Campeonato Estadual do Festejo Ceará Junino 2018 é um evento de culminância dos festivais regionais de quadrilhas juninas apoiados no XX Edital Ceará Junino 2018, da Secretaria da Cultura do Estado, realizado em parceria com o Instituto Assum Preto. Com o campeonato, as quadrilhas juninas participantes concorrem ao título estadual, consolidado como o maior reconhecimento do Estado para o movimento junino.