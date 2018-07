Campo do Esplanada, em Caucaia, ganha iluminação

Os times de futebol amador da Esplanada do Araturi podem, enfim, jogar despreocupados. Principal ponto de encontro da comunidade, o Campo do Esplanada agora tem iluminação adequada para sediar partidas. A entrega do parque elétrico foi feita no último sábado pelo prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB).

“Essa é uma iluminação que garante não só o lazer da comunidade, que já é algo por si só muito importante. Mas ela significa mais. Representa também mais segurança para quem mora no entorno do campo ou para quem passa por aqui. É comprovado que lugares bem iluminados são menos violentos”, pontuou Naumi.

Praticamente do tamanho de um campo de futebol profissional, o espaço é utilizado diariamente pela comunidade. Estima-se que 20 times amadores utilizem o gramado. Às segundas, às quartas e às sextas-feiras, o lugar também recebe escolinhas para crianças.

“Se já lotava de gente pra jogar sem ter iluminação uma boa, com essa iluminação que colocaram é que vai chegar time mesmo. E a gente acha é bom. Quanto mais gente, melhor. A competição fica mais disputada”, comemorou o estudante Francisco Rafael Santos, de 17 anos.

Além dos jogos de futebol, o espaço é utilizado também por muita gente que pratica caminhada e corrida. “Nós viemos de uma luta muito grande pra isso acontecer. Tivemos que fazer três projetos diferentes até a Enel aprovar. E agora entregamos um equipamento que vai dar muito lazer, tirar muita gente da ociosidade e dar uma qualidade de vida muito melhor”, sintetizou o titular da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).

A instalação dos refletores atendeu a requerimento do vereador Evandro Maracujá. Um sonho de desportistas e comerciantes. “Aqui, antes, não tinha era nada. Nem campo. Então, a felicidade é enorme com a chegada dessa iluminação. O esporte é a minha luta. Uma luta para resgatar crianças, que são o nosso futuro. Quem ganha é toda a comunidade”, declarou o parlamentar.

Essa foi a quarta entrega de sistemas de iluminação pela Prefeitura só neste mês de julho. A primeira foi a do campo da comunidade indígena Tapeba, às margens da BR-222. A segunda foi a da Lagoa do Tronco, no Arianópolis, comunidade que existe há quase 20 anos e nunca teve luz. A terceira aconteceu no Campo dos Cobras, no Padre Júlio Maria.

Mais benefícios

O Campo do Esplanada fica ao lado de outro importante equipamento do Araturi. Em parceria com o Instituto Myra Eliane, a Prefeitura está construindo o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso. As obras estão avançadas. E quando estiver pronta a unidade oferecerá ensino em tempo integral para cerca de 700 crianças.

“Essa obra vai ser uma das mais bonitas do Ceará. Vai ter areninha, academia, parquinho pra criança e uma série de outras coisas. Vai ser entregue em novembro e vai mudar a realidade desse bairro. Aqui vai ser um dos melhores lugares de Caucaia”, enalteceu o prefeito Naumi Amorim.

Com informações da Prefeitura de Caucaia