Campo Dom Bosco recebe iluminação

Posted on

Dando continuidade ao programa que ilumina espaços esportivos em Caucaia, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), está instalando o sistema de iluminação do campo Dom Bosco, localizado na comunidade de São Domingos, no Toco.

A obra foi iniciada na última terça-feira (12/2) e está em fase de conclusão. O projeto contempla a instalação de nove postes de concreto, 280 metros de rede aérea isolada e 24 projetores compostos por lâmpadas de vapor metálico de 400 Watts.

Em janeiro, a SPSPTrans instalou iluminação no Campo da Jandaiguaba, equipamento localizado no bairro da Jandaiguaba. Já o Campo do Capuan passou por reforma na iluminação.

O Campo da Jandaiguaba recebeu seis postes com suporte para 18 refletores e lâmpadas de vapor metálico de 400 Watts de potência. A medida beneficia a prática esportiva durante o período noturno.

Já o Campo do Capuan recebeu novos 24 refletores de 400 Watts de potência com lâmpadas de vapor metálico, além de dois postes e substituição de cabos.

Com essas últimas intervenções, a Prefeitura levou benfeitorias aos campos do Capuan, Jandaiguaba, Areninha da Jurema, Parque Boa Vista, Esplanada no Araturi, Campo das Cobras, Campo dos Tapebas e Planalto Caucai