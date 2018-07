Campo dos Cobras em Caucaia ganha nova iluminação nesta quarta

Mais uma localidade de Caucaia é beneficiada com ações da Prefeitura. Nesta quarta-feira, 18, o prefeito Naumi Amorim (PMB) entrega o sistema de iluminação do Campo dos Cobras, localizado no bairro Padre Júlio Maria.

Trata-se da terceira inauguração de sistemas elétricos em menos de uma semana. Na última sexta-feira, 13, Naumi entregou a iluminação do Campo dos Tapebas, na comunidade indígena às margens da BR-222. Já no último sábado, 14, o gestor esteve na Lagoa do Tronco, no Arianópolis, beneficiando a 230 famílias que vivem na região há 20 anos e nunca haviam tido acesso a iluminação pública.

Para as próximas semanas, o titular da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), Assis Medeiros, prevê a inauguração de outros dois sistemas: um na Esplanada do Araturi e outro na Tucunduba.

Com informações da Prefeitura de Caucaia