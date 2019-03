Campus Multi-institucional de Iguatu abre ano letivo com o restaurante para atender 2 mil alunos

Posted on

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, inicia um novo ano letivo no Campus Multi-Institucional Humberto Teixeira com uma novidade: o Restaurante Universitário (RU), que vai garantir duas refeições diárias a toda comunidade acadêmica.

O RU é uma vitória importantíssima da política de assistência estudantil e de segurança alimentar, atendendo mais de 2 mil estudantes de Iguatu e de 12 municípios da região: Cedro, Icó, Orós, Quixelô, Acopiara, Mombaça, Catarina, Saboeiro, Cariús, Jucás, Várzea Alegre e Solonópole.

O Campus Multi-Institucional Humberto Teixeira abriga duas universidades estaduais, Urca e Uece, configurando-se como a primeira experiência dessa natureza em todo país. Os cursos oferecidos são Letras, Pedagogia, Matemática, Física e Ciências Biológicas (pela Uece) e Ciências Econômicas, Direito, Educação Física e Enfermagem (pela Urca).

com Governo do Estado