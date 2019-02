Canal direto com o Governo Federal: Kassab convida Camilo Santana para se filiar ao PSD

A mudança na linha ideológica pode ser radical, mas uma costura nos bastidores políticos abriu as portas do PSD para o Governador Camilo Santana (PT). O ex-ministro e atual Secretário do Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, já teria oficializado o convite a Camilo. O deputado federal Domingos Neto (PSD) trabalha e torce pela aproximação.

As informações sobre uma possível troca partidária na vida do governador cearense surgiram nos últimos dias, entram no campo das especulações e, para quem conhece bem a rota política Fortaleza-Brasília, sabe que a migração de Camilo para uma sigla mais afinada com o Palácio do Planalto não seria surpresa.

Camilo precisa do apoio do Governo Federal para manter ações e projetos que estão em andamento nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e de recursos hídricos. ‘’A permanência dele (Camilo) no PT é empecilho para projetos mais ousados na relação com o Governo Federal’’, confessa um dos mais próximos integrantes da base de apoio a administração estadual na Assembleia Legislativa.

Outros aliados do Palácio da Abolição consideram que a mudança do PT para um partido de centro de direita se conflita com a trajetória política de Camilo Santana. Além do PSD, Camilo tem outras alternativas partidárias: o PSB e, por exemplo, o PDT, onde estão os seus aliados mais fiéis – Cid e Ciro Gomes.