Candidatos têm até hoje para reuniões públicas e comícios

Os candidatos à Presidência da República e ao governo nos 13 estados e no Distrito Federal têm até esta quinta-feira, 25, para participação em reuniões públicas, comícios e uso de sonorização fixa entre às 8h e às 24h, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas.

Nesta sexta-feira, 26, acaba o prazo para veiculação de propaganda eleitoral gratuita em emissoras de rádio e televisão. No sábado, 27, véspera do segundo turno das eleições, a legislação permite propaganda “mediante alto-falantes ou amplificadores de som”, distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata e carro de som.

No dia 28, é o dia da votação. Os eleitores devem se dirigir aos postos de votação das 8h às 17h. No caso do Distrito Federal e dos estados nos quais haverá segundo turno, os eleitores escolherão o presidente da República e o governador.

Com informações Agência Brasil