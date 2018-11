A Prefeitura de Canindé, com a Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Endemias, realizaram o dia D de vacinação, no último sábado, 24. No total 12.581 imunizados, equivalente a 46,71% da meta, e mais uma vez o maior percentual da região.

