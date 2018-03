Caos: apagão atinge Nordeste e estados do Norte. Chesf investiga causas

O Estado do Ceará e mais 11 estados do pais sofreram um apagão na tarde desta quarta-feira. Em Fortaleza o trânsito virou um caos e a cidade praticamente parou. A queda aconteceu em vários estados das regiões Norte e Nordeste. O “apagão” começou por volta das 15h50 e atingiu os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Amazonas e Tocantins.

No Recife, o metrô ficou sem operar e os semáforos ficaram apagados. A operação das linhas Sul e Centro do metrô do Recife foi suspensa, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), afetando 400 mil passageiros.

Segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), foram enviadas equipes técnicas para apurar as causas e extensão do ocorrido. A energia começou a voltar em alguns pontos a partir das 17h30min. Em alguns locais de Fortaleza ela continuou oscilando.

A informação foi confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que ainda apura a dimensão do problema e suas causas. Segundo informações preliminares distribuidora Cosern dão conta de que houve queda de energia em todos os municípios do Rio Grande do Norte.

A concessionária informou que outros estados também registraram blecaute.

No Twitter, o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), o ‘apagão’ foi causado por uma falha nos testes da linha de Belo Monte. A normalização pode demorar algumas horas, já que o processo é realizado em etapas.