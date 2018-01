Capitão Wagner descarta candidatura ao Governo ou ao Senado

O deputado estadual Capitão Wagner (PR) descartou, em mensagem direcionada a aliados políticos e simpatizantes, a hipótese de concorrer, em 2018, ao Senado ou ao Governo do Estado. Com bom capital de votos após perder, em 2016, no segundo turno, a eleição a Prefeito de Fortaleza, Wagner quer disputar um mandato de deputado federal e faz apelos aos militares com vocação para a política que, se algum deles se dispuser a disputar a eleição para governador ou senador, terá o seu apoio!

Ele afirmou que a decisão de se candidatar a deputado federal tem uma série de motivos. Entre eles, o alto custo da eleição para os cargos majoritários, “na eleição para prefeito não houve dinheiro nem para pagar o material de campanha, televisão e etc., estamos devendo até hoje. E ir para uma eleição sem ter a garantia de um recurso mínimo, seria na verdade uma irresponsabilidade muito grande”, pontuou

Ele observa que se fosse tão fácil como algumas pessoas estão pintando, não faltariam candidatos ao governo e senado. Wagner disse que quem quiser se candidatar terá seu apoio. “Agente precisa galgar mais um degrau. Fomos vereador de Fortaleza, deputado estadual e se tiver apoio de vocês vamos galgar a cada passo para que um dia a gente possa, ai por vontade da categoria, governar o Estado do Ceará. Acho que esse não é o momento ainda, não temos condição, mas quando Deus nos abençoar e for o momento adequado agente concorrerá”, concluiu.

