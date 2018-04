Caravana “Rumo 12” percorre municípios da região Norte do Ceará

A Caravana “Rumo 12” percorre, a partir desta quinta-feira (12), municípios da zona Norte do Ceará. Na quinta, o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, o vice-presidente do partido, Cid Gomes, além de deputados, prefeitos, vereadores e militantes pedetistas percorrem os municípios de Varjota, Reriutaba, Guaraciaba do Norte e São Benedito, a partir das 16h.

Na sexta-feira (13/04), a partir das 9h, será a vez dos municípios de Ibiapina, Ubajara, Tianguá, Viçosa do Ceará, Granja e Camocim. Já no sábado (14/04, a partir das 10h, o Rumo 12 estará nos municípios de Jijoca de Jericoacoara, Marco e Acaraú.

Além de organizar o partido e realizar convenções municipais do PDT, o objetivo da caravana “Rumo 12” é conhecer experiências e projetos vencedores que vêm sendo implementados por gestores do PDT nos diversos municípios cearenses, como areninhas, escolas e policlínicas, e ouvir a população sobre o funcionamento desses projetos.

Na sexta-feira, em Tianguá, haverá uma visita à policlínica, inaugurada em 2013 pelo ex-governador Cid Gomes. Foram investidos mais de R$ 12 milhões para a construção da policlínica, que atende com consultas especializadas e com hora marcada aos moradores de Tianguá, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará.

Ainda na área da saúde, quando foi governador, Cid Gomes entregou a policlínica de Sobral, que atende a mais de 16 mil pessoas por mês em 13 especialidades médicas diferentes; o Hospital da Zona Norte, que recebeu mais de R$ 229 milhões de investimentos e tem 382 leitos e capacidade para realizar até 1.300 internações por mês; e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional em Sobral, com capacidade para atender 1.100 pacientes novos por mês e realizar 4.200 procedimentos de pacientes de 24 municípios do entorno. Também são obras do ex-governador Cid Gomes na Zona Norte as escolas profissionalizantes dos municípios de Viçosa do Ceará, Camocim, Guaraciaba, Reriutaba, Ubajara, Tianguá, Granja, Marco e Acaraú; além da estrada que liga os municípios de Sobral a Groaíras; entrega de viaturas das polícias civil e militar nos municípios de Acaraú, Bela Cruz, Coreaú, Itapajé, Jijoca, São Benedito, Ubajara e Varjota e construção de novas delegacias de polícia em Granja, Jijoca, Guaraciaba do Norte e Varjota.

A ideia é que essas experiências exitosas sejam replicadas em todos os municípios governados por gestores do PDT.

Com informação da A.I