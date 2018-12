Caravanas se deslocam de pelo menos 13 municípios do Ceará para a posse de Jair Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), será diplomado nesta segunda-feira, 10, em cerimônia reservada para poucos convidados, em Brasília. No entanto, dezenas de eleitores do político no Ceará já estão se organizando em caravanas rumo à capital federal neste mês para, no dia 1º de janeiro, comparecer à posse do 38º presidente da República. Lideranças cearenses também estarão presentes à solenidade.

Os primeiros a se deslocarem até a sede do Governo Federal serão os membros do grupo “Cruzada 17”, movimento de motociclistas admiradores do presidente eleito. Pelo menos 20 pessoas sairão da Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, no dia 26 de dezembro, com destino a Brasília. A chegada do grupo está marcada para a manhã do dia 29 de dezembro, quando devem ser recepcionados por um dos filhos de Bolsonaro.

Além deste grupo, outros motociclistas devem se deslocar até Brasília no dia 28 de dezembro e se encontrar com os colegas durante a posse. No percurso, eles também se encontrarão com eleitores do capitão reformado de outros estados que já combinaram de se juntar à movimentação ao longo do trajeto.