Carcará inicia segundo turno do NBB contra o Paulistano

Hoje tem Carcará em quadra! O jogo desta quarta-feira, 9, contra a equipe do Paulistano Basquete, marca o início da trajetória do Basquete Cearense no 2º turno do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo será às 20h, no Ginásio Paulo Sarasate.

Em janeiro, o Carcará tem mais 2 jogos com o apoio da sua torcida. Contra o Mogi (dia 17) e Corinthians (dia 29). Durante o mês pega, ainda, o Franca (12), Bauru (14) e Botafogo (22), todos fora de casa.

A tabela completa do segundo turno pode ser vista aqui!

Os torcedores que quiserem acompanhar o duelo de hoje contarão com um bom preço nos ingressos e uma promoção animadora. Terão direito à meia entrada todos os ingressos comprados de forma antecipada ou qualquer torcedor que estiver uniformizado com alguma camisa do Basquete Cearense.

O capitão do Carcará, Felipe Ribeiro, mandou um recado nas redes sociais do time, chamando a torcida a se fazer presente.

Serviço

Ingressos:

Cadeiras Superiores: R$10 (meia)

Cadeiras Premium: R$20 (meia)

Área VIP: R$40 (meia)

Local e Horário:

Ginásio Paulo Sarasate

20H (de Fortaleza)