Cariri registra redução de 25% no índice de homicídios no primeiro trimestre

A Polícia Militar registrou queda no índice de homicídios na Região do Cariri durante o primeiro trimestre do ano. A redução é de 25% quando comparado ao mesmo período do passado. Em 2017, foram contabilizados 92 crimes dessa natureza enquanto em 2018, esse número caiu para 69.

De acordo com o comandante do 2º BPM, Major Luciano Rodrigues de Oliveira, a Polícia Militar tem atuado em várias frentes no combate à criminalidade, uma vez que o objetivo maior é garantir uma segurança pública de qualidade para a sociedade caririense. ‘As ações de segurança devem coibir, de forma mais sistemática, práticas delituosas como o porte ilegal de arma de fogo, o tráfico de drogas, os crimes contra a vida e contra o patrimônio, enfatiza o Oficial.

Em Juazeiro do Norte, a redução de homicídios no primeiro trimestre foi maior ainda. Em 2017, foram registrados 43 homicídios, sendo que em 2018, esse número caiu para 20, o que representa uma redução de 53%. Os dados referentes ao mês de março de 2018, ainda estão em fase de consolidação pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e devem ser divulgados oficialmente pela pasta em breve. O índice apresentado neste período tem por base os dados estatísticos produzidos pelo 2º BPM.

Com informações da Seção de Relações Públicas do 2º BPM