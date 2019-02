Carnaval 2019: confira o que abre e o que fecha durante os quatro dias de folia no Ceará

A folia dos dias de Carnaval impacta no funcionamento de vários serviços cotidianos. O feriado é na próxima terça-feira (5), mas muitos foliões começam a comemoração no sábado (2), ou mesmo na sexta-feira (1º). Por isto, é importante saber como fica o expediente de supermercados, bancos, shoppings e outros serviços para se prevenir e evitar transtornos durante o período de festas.

Supermercados

De acordo com informações da Associação Cearense de Supermercados, as lojas vão funcionar normalmente, sem nenhuma mudança nos horários.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira (4) e terça-feira (5), segundo a Federação Brasileira de Bancos. Na quarta-feira de cinzas (6), os bancos irão funcionar normalmente a partir das 12h. Contudo, os consumidores poderão utilizar os caixas eletrônicos das unidades para realizar operações simples, como saques e transferências.

Shoppings

As lojas e quiosques de shopping estarão fechadas a partir do próximo domingo (3) até a terça-feira (5). Já na quarta-feira de cinzas, os lojistas irão trabalhar a partir das 12h. Os setores de alimentação, cinema e lazer funcionam normal durante os dias de folia.

Postos de combustíveis

Os postos irão funcionar normalmente durante o período de Carnaval, informa o Sindipostos. A ressalva fica por conta do horário de cada posto, que é facultativo, mas eles são obrigados a funcionar das 6h às 20h.

Energia

A Enel Distribuição Ceará, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado, montou um esquema especial de funcionamento na área técnica e no atendimento ao cliente. As lojas de atendimento estarão fechadas, na segunda-feira (4) e terça-feira (5), mas abrirão a partir de 12h, na quarta de cinzas . Contudo, a distribuidora informa que as lojas que funcionam apenas no período da manhã abrirão somente na quinta-feira (7), após o Carnaval.