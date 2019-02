Carnaval sem traumas: educar para prevenir é sempre uma boa política de saúde pública

Com as diversas possibilidades de viagens e aumento do fluxo do trânsito no período do Carnaval, a Sociedade de Ortopedia e Traumatologia e sua regional Ceará, lança a campanha Carnaval sem Traumas.

A campanha tem como objetivo evitar a verdadeira epidemia de acidentes de trânsito e as mortes e traumas ortopédicos durante o período de carnaval, se repete ano após ano.

Apenas em 2014, 144 mortes foram registradas e 1800 pessoas foram feridas apenas nas rodovias federais. O índice de acidentes na estradas brasileira aumenta em torno de 20%, o que contribui para que o país se mantenha 42ª posição em fatalidades e colisões de trânsito, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os efeitos nefastos dos acidentes de transito no Carnaval se devem a falta do cinto de segurança, como o álcool e direção. Além do sofrimento e dor das famílias, há também o custo financeiro imenso para toda a sociedade: tanto para o sistema público de saúde como para o sistema previdenciário.

A campanha se da com orientações básicas que devem ser lembradas a população, como a uso de equipamentos segurança do veiculo, o risco de se misturar direção e álcool, o respeito aos limites de velocidade e etc.

Para o médico ortopedista, professor universitário e comentarista do Jornal Alerta Geral, Henrique César, educar para prevenir é sempre uma boa iniciativa politica de saúde pública.

Confira a análise completa do Dr. Henrique Cesar: