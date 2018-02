Carnaval violento: Até o momento, PRF registra 25 acidentes e duas mortes no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 25 acidentes, com 24 feridos e duas mortes, no período entre a sexta-feira (9) e a manhã desta segunda-feira (12) nas rodovias do Ceará. Os números fazem parte da “Operação Carnaval 2018”, que será realizada pelo órgão até a quarta-feira (15).

Conforme a PRF, as duas mortes ocorreram em acidentes no sábado (10). A primeira ocorrência aconteceu por volta das 5h, na rodovia BR-020, na cidade de Tauá, no Sertão de Inhamuns. Um motociclista de 40 anos morreu em uma colisão lateral com um carro.

O segundo óbito ocorreu às 9h40, na BR-116, no município de Alto Santo, Região Jaguaribana do Estado. Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa morta e outras duas com lesões graves.