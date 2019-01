Carro de delegada é alvo de tiros na Avenida Pontes Vieira

Posted on

A delegada de Polícia Civil de Santa Quitéria, Joseanna Oliveira, teve seu carro atingido por tiro na segunda-feira, na Avenida Pontes Vieira, Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A policial nada sofreu, pois seu carro é blindado.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para verificar se o fato foi isolado ou trata-se de algo premeditado. o tiro atingiu o vidro da frente do veículo.

A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada em investigar crimes dolosos contra a vida de agentes de segurança pública do Estado, está a frente do caso.