Carro de família capota em Fortaleza e criança de 11 meses sai ilesa graças a “bebê-conforto”

Posted on

Um bebê de 11 meses saiu sem nenhum arranhão após o carro dos pais capotar na manhã desta segunda-feira (18), no Bairro Maraponga, em Fortaleza. A criança estava em um “bebê-conforto” na hora do acidente. Já os pais tiveram ferimentos leves e foram hospitalizados. Eles não informaram o que causou a capotagem.

Os pais estavam indo deixar o bebê na casa dos avós, na Rua Carlos Juaçaba, quando o carro em que os três estavam virou. A via é dividida por um canteiro central, o que impede que alguém em sentido contrário trafegue pela contramão.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam à ocorrência, realizaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas para um hospital da região. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também esteve no local para orientar o trânsito.