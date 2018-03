Carro é arrastado por correnteza e criança de 4 anos morre

Dávila Maria Nunes, de 4 anos, que estava acompanhada dos pais, acabou morrendo, quando o carro da família foi arrastado ao trafegar sobre uma passagem molhada na zona rural da cidade de Porteiras, na região do Cariri, a 428 km da Capital cearense. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (31).

Conforme informações do Quartel de Bombeiros de Juazeiro do Norte, Dávila estava acompanhada com os pais em um Fiat Strada vermelho. Ao tentar passar por uma passagem molhada, o veículo foi arrastado pela correnteza. Uma forte chuva que caiu no município neste sábado tornou a estrada perigosa.

Populares encontraram o corpo da menina, por volta das 7 horas. Os Bombeiros foram ao local fazer o resgate. Não há informação de outras vítimas.