Carros são incendiados em pátio de delegacia no 5º dia de ataques na Grande Fortaleza

Outra delegacia de Maracanaú já tinha sido alvo dos bandidos. Nesta segunda-feira (30), uma granada foi deixada na entrada do 28º Distrito Policial, no Parque Piratininga.

De acordo com o secretário da Segurança do Ceará, André Costa, os atos são uma reação de criminosos após a morte de três suspeitos de integrarem uma facção criminosa. As mortes ocorreram quando os chefes de facção trocaram tiro com policiais.