Casa Brasil: 130 vagas disponíveis para cursos profissionalizantes

Cento e trinta vagas para cursos profissionalizantes estão sendo ofertadas em Caucaia pela Casa Brasil, programa federal vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia (Sesutec). As inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (26/10).

As vagas são para quatro cursos: maquiagem básico (30), manicure básico (40), escovista (20) e maquiagem profissional (40). As inscrições podem ser feitas na sede da Casa Brasil (rua Santa Marta, 35, no Araturi). Os interessados devem levar xerox do RG e comprovante de endereço. A inscrição para o curso de maquiagem profissional acontecerá mediante um teste de seleção. Para isso, é necessário levar também xerox do certificado do curso básico.

A Casa Brasil oferece, mensalmente, novos cursos de capacitação. O intuito é qualificar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

SERVIÇO

CASA BRASIL

ONDE: rua Santa Marta, 35, no Araturi

TELEFONE: 3475.0833

COM PMC