CASA BRASIL: 50 vagas para preparatório do Enem e 30 vagas para biscuit

O programa Casa Brasil, mantido em Caucaia pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia (Sesutec), está ofertando cursos de capacitação profissional e preparação para o vestibular. São, ao todo, 80 novas vagas gratuitas destinadas a jovens e adolescentes.

Para o curso preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), são ofertadas 50 vagas para alunos do Ensino Médio. As aulas terão início no próximo dia 4 de setembro e irão até 27 de outubro. Serão ministradas todo sábado, na Sede da Casa Brasil, a partir das 8 horas.

O outro curso oferecido é o de biscuit para iniciantes, que já está com as inscrições abertas, aguardando o preenchimento das vagas. Ao todo, são 30 vagas disponíveis.

Os interessados devem dirigir-se à sede do programa portando cópia do RG e cópia do comprovante de endereço.

SERVIÇO

CASA BRASIL

ONDE: rua Santa Marta, 35, no Araturi.

COM PMC