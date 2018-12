Casa da Mulher Brasileira do Ceará será inaugurada nesta sexta-feira (14)

O Governo do Ceará e o Governo Federal inauguram a Casa da Mulher Brasileira do Ceará, a partir das 16 horas desta sexta-feira (14). O equipamento funciona desde junho deste ano, em regime de implementação.

Construída e equipada pelo Governo Federal, a partir de iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), a CMB é uma ferramenta de suporte para as mulheres em situação de violência, possibilitando o acolhimento e o encaminhamento da denúncia de forma ágil e especializada. O Governo do Ceará mantém o funcionamento da estrutura.

A cerimônia contará presença do governador Camilo Santana; da vice-governadora Izolda Cela; do ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha; da secretária Nacional de Políticas para Mulheres do MDH, Andreza Colatto, do presidente do Senado, Eunício Oliveira; e da Procuradora da Mulher, Gorete Pereira, entre outras autoridades.

Com Informações Governo do Ceará