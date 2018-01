Casa do Cidadão da AL amplia atendimento no período de férias 

O período de férias escolares além do entretenimento de pais e filhos é também o momento de realizar tarefas que nem sempre são possíveis durante o ano letivo. Em todos os anos, esta é a época de maior movimentação na Casa do Cidadão, localizada na Assembleia Legislativa, com o aumento expressivo de pessoas que buscam o serviço para retirada de registro civil e CPF.

Segundo a coordenadora do serviço, Mirla Vieira, somente na primeira quinzena de janeiro a Casa do Cidadão da AL já atendeu 2.113 pessoas. O número é pouco menor que todos os atendimentos realizados em dezembro de 2017, quando 2.890 pessoas procuraram o serviço.

Dentre os atendimentos realizados até ontem (17/01), foram emitidos 520 documentos de 1ª via de RG, 463 2ª via de RG e 165 CPF.

Mirla Vieira ressalta que em “todas as férias a Casa do Cidadão é lotada. O pedido mais solicitado é a identidade”, informa.

Ainda segundo ela, é muito importante para o órgão superar a meta de atendimento e ao mesmo tempo presar por um melhor acolhimento à população. “A procura pelos documentos é muito grande, esperamos ultrapassar a média do ano passado, com 5.103 pessoas atendidas, mas é preciso manter um controle no limite de senhas, para atender melhor a população. Não basta pensar na quantidade também é importante atender com qualidade e satisfação,” afirma.

A coordenadora explica ainda que os mesmos serviços são oferecidos nos Vapt Vupt de Antonio Bezerra e Messejana, na Casa do Cidadão situada no Shopping Benfica e no Posto de atendimento no Conjunto São Francisco, no bairro Quintino Cunha.

A estudante Verônica de Souza aproveitou o período de férias letivas para tirar a 2ª via do RG. Ela disse que o atendimento na Casa do Cidadão foi excelente.

A Casa do Cidadão da Assembleia Legislativa é uma parceria firmada com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e oferece serviços de 1ª e 2ª vias de identidade e CPF. A emissão é feita para crianças a partir de 2 anos de idade. A unidade funciona no edifício Deputado José Euclides Ferreira Gomes (anexo II), localizado na rua Barbosa de Freitas, s/n (esquina com avenida Pontes Vieira). O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Mais informações pelo telefone: 3277 2786 ou no site da AL.

Com informações da Agência AL