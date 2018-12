Caso de Milagres: MPCE designa grupo de promotores para monitorar os desdobramentos da tragédia

O Ministério Publico do Estado do Ceará (MPCE), informou neste sabado (8) por meio de nota que irá designar um grupo de promotores para monitorar os desdobramentos do caso de Milagres, onde na última sexta-feira, 7, uma tentativa de roubo a banco no centro da cidade, deixou 14 vitimas fatais, entres elas seis refens, sendo cinco da mesma familia.

Com o objetivo de esclarecer todas as informações, o MPCE espera “garantir a apuração completa de todos os fatos relacionados às trágicas mortes das pessoas inocentes.”

Confira abaixo a nota na integra do MPCE:

O Ministério Público do Estado do Ceará lamenta profundamente as mortes ocorridas na madrugada da última sexta-feira (07) em Milagres. Desde ontem, a Promotoria de Justiça da Comarca acompanha o desenrolar das investigações junto à Polícia Civil. O procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, designará um grupo de promotores para monitorar os desdobramentos deste caso a fim de esclarecer todas as informações e garantir a apuração completa de todos os fatos relacionados às trágicas mortes das pessoas inocentes.

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará.