Casos de dengue e chikungunya caem 92% em Caucaia

Os casos de arboviroses em Caucaia em 2018 são quase 13 vezes menores em um comparativo com o mesmo período do ano passado. Até a 30ª semana epidemiológica deste ano, foram confirmados apenas 431 casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no município: 239 de dengue e 192 de chikungunya.

Já em 2017, a cidade tinha confirmado 5.350 casos: 750 de dengue e 4.600 de chikungunya. A redução é de 92%, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Outro dado divulgado esta semana pelo órgão também apresentou resultados positivos. Conforme o último Levantamento de Índice Rápido (Lira), realizado entre os dias 27 e 31 de agosto, Caucaia registrou o índice de infestação predial de 2.2%.

Na pesquisa, foram inspecionados 5.519 imóveis em 40 bairros da zona urbana. Esse dado sinaliza redução de mais da metade da infestação do mosquito no município, visto que a coleta anterior, feita em abril, apurou o índice de 4.9%, o que representava situação de alto risco.

“Esses números representam a força-tarefa das equipes do Núcleo de Controle de Endemias e Zoonoses e o apoio da população na luta para combater o mosquito”, avalia o prefeito Naumi Amorim.

COM PMC