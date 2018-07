Caucaia: 230 famílias ganham iluminação pública na Lagoa do Tronco

A comunidade da Lagoa do Tronco, no Arianópolis, pode agora colocar tranquila as cadeiras na calçada para conversar e ver a meninada passando em direção ao espelho d’água pra empinar pipa. É que depois de quase 20 anos de existência, o lugar conta com um sistema de iluminação pública.

A entrega foi feita pelo prefeito Naumi Amorim no último sábado, 14. “Essa é uma obra de pequeno porte, mas de grande importância. E podem ter certeza de que não vamos esquecer de vocês como administrações passadas esqueceram. Nós vamos trazer é cada vez mais benefícios. Sei que vocês têm outras necessidades e a gente está ouvindo todas para solucionar”, afirmou o gestor.

Duzentas e trinta famílias são diretamente beneficiadas com o parque elétrico, cujo projeto e estrutura foram executados pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). Foram instaladas em seis ruas da comunidade Lagoa do Tronco 45 luminárias de vapor metálico – a chamada luz branca – de 150 watts.

“A partir do momento em que a Prefeitura instala um sistema de energia num local que antes era tudo escuro, ela garante mais qualidade de vida e segurança a quem mora nesse lugar. E isso é apenas o começo. Outras melhorias virão”, disse o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros.

Dona Ataiz Sampaio, de 49 anos, sabe bem da importância de uma boa iluminação pública. Ela é comerciante e depende diretamente da movimentação da rua para tirar o sustento de casa. “Moro aqui há um ano e quando cheguei não tinha nada [de iluminação pública]. Ficou maravilhoso. Agora vamos lutar pelo calçamento.”

Já o caminhoneiro Euclisomar Ladislau, de 38 anos, lembrou do tempo não muito distante no qual os moradores faziam “bicos de luz”. “Era o jeito, mas todo mundo sabia do perigo. Agora, com os postes, é melhor porque fica tudo mais claro. Quando alguém passa, a gente consegue ver quem é e se sente mais seguro.”

O parque de iluminação da comunidade da Lagoa do Tronco é apenas um dos cinco previstos pela Prefeitura para entrega em julho. O primeiro foi inaugurado na última sexta-feira, 13, no campo dos Tapebas, às margens da BR-222, na entrada de Caucaia.

Nas próximas semanas, a SPSPTrans entregará sistemas de iluminação em outras três localidades: na Esplanada do Araturi, no bairro Padre Júlio Maria e na Tucunduba.

