Caucaia: 57 jovens aprendizes recebem certificados nesta quinta

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), realiza nesta quinta-feira (13), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), a certificação da linha Jovem Aprendiz do programa Primeiro Passo.

Cinquenta e sete jovens das turmas de Assistente Administrativo e Assistente de Serviço no Comércio receberão certificados de conclusão do curso.

A solenidade também será marcada pelo lançamento das novas turmas com 80 alunos distribuídos nos cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Serviço no Comércio e do inédito curso de Assistente de Linha de Produção.

SERVIÇO

CERTIFICAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ

ONDE: rua Juaci Sampaio Pontes, 2000, Centro, às 18 horas.