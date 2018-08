Caucaia: AMT inaugura Central de Atendimento no Shopping Iandê nesta quarta

A Prefeitura de Caucaia inaugura nesta quarta-feira (8) um novo ponto de atendimento ao público da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT). O espaço funcionará no segundo piso do Shopping Iandê, no Centro da cidade.

A Central tem como objetivo melhorar e ampliar a qualidade do serviço prestado à população, que terá mais flexibilidade para buscar atendimento. O posto funcionará no horário do shopping. Das 9 horas às 21 horas, portanto.

Serão disponibilizados atendimentos como: consulta à situação de veículos, consultas de pontuação da CNH, defesa de recursos das notificações de trânsito, indicação de condutor que dirigia o veículo no momento da autuação, solicitação de fiscalização, sinalização e semáforo, além da oferta de orientações e possibilidade de registro de reclamações e sugestões.

Também estará disponível uma linha telefônica (3342.1355), pela qual a população poderá tirar dúvidas.

SERVIÇO

CENTRAL DA AMT NO IANDÊ

QUANDO: 8 de agosto, às 9 horas.

ONDE: avenida Edson da Mota Correa, 620, no Centro de Caucaia.

Com informação da A.I