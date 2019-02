Caucaia: blitze educativas para o Pré-Carnaval começam sábado

Visando um trânsito mais seguro e consciente durante o período de pré-carnaval, a Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia (AMT) promoverá a partir do próximo sábado (23) blitze educativas em várias regiões. As mobilizações visam sensibilizar motoristas e foliões sobre o perigo de dirigir alcoolizado e da prática sexual sem proteção.

Os trabalhos iniciarão na Praça do Cumbuco. No próximo dia 28, a caravana da AMT chegará ao Shopping Jurema, no encontro da avenida São Vicente de Paula com a avenida Dom Almeida Lustosa, na Grande Jurema.

Já no dia 1º/3, a blitz acontecerá no Shopping Iandê, na avenida Edson da Mota Correa, no Centro de Caucaia. Para fechar a programação, a última mobilização acontecerá no dia 2/3 na CE-085, próximo à rotatória.

Serão distribuídos panfletos, sacolas de lixo para os veículos, máscaras carnavalescas com mensagens educativas e preservativos. As ações acontecerão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

SERVIÇO

BLITZE EDUCATIVAS

23/2, às 8 horas

ONDE: Praça do Cumbuco, localizado à avenida Central.

28/2. às 8 horas

ONDE: Shopping Jurema, localizado no encontro das avenidas São Vicente de Paula com Dom Almeida Lustosa, na Jurema

1º/3, às 16 horas

ONDE: Shopping Iandê, localizado à av. Edson da Mota Correa, no Centro da Sede

2/3, às 8 horas

ONDE: CE-085, próximo à rotatória.