Caucaia: Camilo destaca conquistas para a RMF em primeiro grande comício

O primeiro grande comício na caminhada rumo à reeleição do governador Camilo Santana 13 foi realizado na noite de sexta-feira (17), em Caucaia. Em seu discurso, Camilo destacou as conquistas para o município e toda Região Metropolitana de Fortaleza, como o Bilhete Único Metropolitano, o passe livre para pessoas com deficiência e hemofilia, o Batalhão do Raio, as areninhas e a UPA da cidade, entre outras.

“Agradeço ao povo de Caucaia pelo carinho. É muito gratificante ver tanta gente reunida em plena sexta-feira à noite”, citou Camilo. O governador reforçou as parcerias com a Prefeitura do município e destacou ações importantes realizadas nos últimos anos. “O governo tem que existir para as pessoas que mais precisam, para melhorar a qualidade de vida delas. Por isso, temos realizado várias parceria com o município para poder proporcionar uma saúde e educação melhores e mais segurança, mais lazer”, disse Camilo.

O evento, realizado na Praça da Matriz, no centro da cidade, contou com a participação do candidato ao Senado, Eunício Oliveira, do prefeito Naumi Amorim e da primeira-dama Erica Amorim, além de prefeitos, candidatos a deputados federais e estaduais, vereadores e liderança políticas e comunitárias de todas a região.

Lavras da Mangabeira

Antes de participar do comício em Caucaia, Camilo esteve em Lavras da Mangabeira acompanhado dos candidatos ao Senado Cid Gomes e Eunício Oliveira participando de encontro com prefeitos, vereadores e lideranças políticas das regiões do Cariri e Centro-Sul.

Sábado

Na manhã deste sábado, Camilo Santana participa da primeira grande carreata da campanha à reeleição, em Horizonte, na RMF. A concentração será em frente ao Mercado Público. O governador terá ainda atos políticos no Eusébio (17h) e em Fortaleza (20h).

Com informações Assessoria de Comunicação Camilo Santana