Caucaia: campanha de vacinação é exclusiva para crianças

Iniciada nessa segunda-feira (6), a campanha de vacinação contra a poliomielite e contra o sarampo tem levado muita gente aos postos de saúde de Caucaia. Até o fim do mês, a Prefeitura deve imunizar cerca de 40 mil pessoas. Mas boa parte do público que procurou o serviço nesses dois três dias de força-tarefa, no entanto, está fora da faixa etária que precisa ser protegida.

A campanha é destinada a quem tem entre um ano e cinco anos incompletos. “Tem muito adulto indo pros postos atrás de vacina. E a gente não está vacinando adulto. Em hipótese nenhuma. Só estamos vacinando crianças”, alerta o coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Luiz Júnior.

Ele esclarece que Caucaia não precisa vacinar adultos pelo fato de o município não ter casos confirmados – e, consequentemente, não estar em surto de nenhuma das duas doenças. “O Ministério da Saúde falou muito da situação de Roraima e do Amazonas, que estão em surto. Mas nós não estamos. Ent ão, não tem motivo pra vacinar adulto”, acrescenta o coordenador.

De segunda a sexta-feira, a população pode procurar postos de saúde entre as 8 horas e as 17 horas. Todas as 46 salas de vacina de Caucaia receberam lotes de imunização. O estoque total é de 40.508 doses. Em 18/8, a Prefeitura promoverá o Dia D de mobilização.

SERVIÇO

VACINAÇÃO

QUANDO: de 6 a 31 de agosto.

ONDE: em todas as 46 salas de vacina de Caucaia.

ONDE A VACINA ESTÁ DISPONÍVEL.

UBS Assistência à Criança (Caic), no bairro Padre Júlio Maria

UBS Dr. Joaquim Braga, no bairro Planalto Caucaia

UBS Maria dos Passos Matias Gomes, no bairro Novo Pabussu

UBS Maria Firmino Mendes (Dona Cotinha), no Centro de Caucaia

UBS Terezinha Lima Moreira, no bairro Parque Soledade

UBS Parque Soledade II, no bairro Parque Soledade

UBS Ernandes Pires de Sousa, na Iparana

UBS Francisco Ferreira da Silva, no Itambé

UBS Maria dos Santos Menezes, no Icaraí/Barra Nova

UBS Célia Nascimento, no Jardim Icaraí

UBS Maria Helena Aguiar, no Cumbuco

UBS Pedro Gabriel de Oliveira, no Parque Leblon

UBS Rita de Cássia Oliveira Eugênia, no Mestre Antônio

UBS Rodrigues dos Santos, na Tabuba/Parazinho

UBS Valdenúzia Moreira Bastos, no Pacheco

UBS João Rodrigues da Silva, no Genipabu

UBS Luiz Costa Vieira, no Capuan

UBS Emanuel Gomes da Silva, no Toco

UBS Júlia Pessoa de Araújo, no Mirambé

UBS Maria de Jesus Ferreira, no Picuí

UBS Rocilda Oliveira Pontes, no Metrópole

UBS Sérgio Rodrigues Teixeira, no Nova Metrópole

UBS Ametista de Oliveira Bastos, no Novo Guadalajara

UBS Antônio J. P. Machado – Araturi, na Associação Guadalajara

UBS C. Integrado de Desenvolvimento Infantil (Cidi), no Marechal Rondon

UBS Francisca Carlota de Matos, no bairro Guadalajara

UBS Francisca de Fátima L. da Costa, na Associação Guadalajara

UBS Francisco Paulo Pontes, no Marechal Rondon

UBS Lar Fabiano de Cristo (Capemi), no Marechal Rondon

UBS Afonso de Medeiros, no Tabapuá

UBS Dr. Francisco Djalma Soares, no Tabapuazinho

UBS Ednir Carneiro Galeno, no Potira I

UBS Giselda Magalhães Bezerra, no Potira II

UBS Maria de Lourdes Gomes Dantas, no Parque Albano

UBS Novo São Miguel, no Novo São Miguel

UBS Velho São Miguel, no Velho São Miguel

UBS Dr. Renato Braga, no Bom Princípio

UBS José Maria Matos, na Carauçanga

UBS Nilda Matos Brito de Miranda, na Tucunduba

UBS Eduardo Nogueira Jr, no Arianópolis

UBS Tecla Gonzaga Sales, no Tabuleiro Grande

UBS Maria F. do Nascimento, nos Matões

UBS João Marcolino de Oliveira, nos Sítios Novos

UBS Inácio Monteiro Gondim, na Catuana

UBS Antônio Brasileiro, na Primavera

UBS Comunidade Indígena Padre Júlio Maria, no Padre Júlio Maria

Com informação da A.I