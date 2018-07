Caucaia: Casa Brasil tem 190 vagas para cinco cursos gratuitos

Programa federal mantido em Caucaia pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia (Sesutec), a Casa Brasil abriu nessa segunda-feira, 30, o período de inscrição para cinco cursos. Estão sendo ofertadas, ao todo, 190 vagas. As capacitações são gratuitas.

Para o curso Técnicas Administrativas Básicas, o programa oferece 35 vagas. As aulas iniciarão em 7 de agosto e encerrarão em 4 de outubro. Acontecerão todas as terças e quintas-feiras, sempre das 15 horas às 17 horas.

Para o curso Barbeiro Avançado, as vagas são 60 – com a primeira aula em 14 de agosto e a última em 26 de outubro, acontecendo às terças e sextas-feiras. Pela manhã, as atividades ocorrerão das 8 horas às 11 horas, enquanto que à tarde serão das 13 horas às 16h30min.

O curso Depilação Avançado tem 50 vagas. Metade delas será para a turma da manhã, cujas aulas serão das 8 horas às 11h30min. A outra metade será para a turma da tarde, com as atividades acontecendo das 13 horas às 17 horas. A primeira aula será em 29 de agosto e a última de 18 de outubro. As demais serão ministradas toda quarta e quinta-feira.

Quinze vagas estão em aberto para o curso Estética Facial e Cosmético, que iniciará em 13 de agosto e encerrará em 8 de outubro. As aulas acontecerão às segundas-feiras, das 8 horas às 11h30min.

Já para o curso Maquiagem Básica, a Casa Brasil está oferecendo 30 vagas: 15 para o período da manhã (de 8 horas às 11h30min) e 15 para o período da tarde (de 13 horas às 17 horas). A primeira aula será em 14 de agosto e a última em 24 de agosto. Os interessados devem dirigir-se à sede do programa portando cópia do RG e cópia do comprovante de endereço.

Serviço

Casa Brasil

Onde: Rua Santa Marta, 35, no Araturi.

Com informações da Prefeitura de Caucaia