Caucaia: colaboradores são capacitados sobre indicadores de impacto social

A manhã desta segunda-feira (13/8) foi de muita capacitação no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizado no Centro de Caucaia. Vinte e dois colaboradores iniciaram o trabalho intersetorial abordando a importância dos 11 indicadores de impacto social na conquista para o município do Selo Unicef.

Conforme a subsecretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), Telma Diógenes, o momento é de nivelamento para o I Fórum Comunitário de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado pela Prefeitura no próximo dia 29 de agosto. “Relatores e facilitadores ficarão com quatro grupos para trabalhar os indicadores. Será construído um plano de ação para contemplar os 11 indicadores sociais”, adianta ela, que é articuladora do Selo Unicef em Caucaia.

O encontro também analisou a política municipal da criança e do adolescente que já está em prática ou que já tenha algum projeto. “Temos que avançar estabelecendo objetivos e metas”, analisa Telma Diógenes.

Segundo a coordenadora de programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Andréa Herculano, capacitações como a de hoje permitem aos participantes entenderem um pouco mais as políticas públicas do município. “A ação é para crescer ainda mais a mobilização e o Selo ser conquistado com Caucaia melhorando os indicadores da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e sendo uma cidade mais promissora para todos”, explica.

Os 11 indicadores sociais abordados na capacitação são:

Percentual do total de nascidos vivos até um ano com registro civil;

Taxa de abandono no ensino fundamental;

Percentual de crianças beneficiadas pelo BPC que estão na escola;

Percentual de crianças menores de cinco anos acima do peso;

Percentual de nascidos vivos de meninas com idade entre 10 e 14 anos;

Percentual de gestantes com sífilis realizando tratamento adequado;

Percentual investigado de óbitos de mulheres em idade fértil;

Distorção idade-série nos anos finais (6 a 9) do Ensino Fundamental;

Percentual investigado de óbitos infantis;

Taxa de mortalidade entre 10 e 19 anos por causas externas:

Percentual de adolescentes de 16 e 17 anos cadastrados no TRE.

Com informação da A.I