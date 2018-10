Caucaia comemora 259 anos de emancipação política

Caucaia celebra nesta segunda-feira (15) 259 anos de emancipação política. E a comemoração começou logo cedo, com as principais ruas do Centro tomadas pelas cores e sons do tradicional Desfile Cívico do município, cujo tema foi “Caucaia do progresso, da glória e da luz.”

Ao todo, 69 pelotões apresentaram-se para uma multidão de caucaienses. “Esse é um momento em que todos nós estamos em harmonia, no mesmo espírito, festejando tanta coisa boa que já aconteceu nesta cidade em tão pouco tempo e tudo o que ainda está por vir. E eu garanto: não é pouco. Os esforços são grandes pra Caucaia melhorar ainda mais”, disse o prefeito Naumi Amorim.

Alunos da rede municipal de ensino, servidores públicos, secretários municipais, vereadores, lideranças políticas e representantes de diversas entidades amigas de Caucaia participaram do desfile. “Nosso município é grande e tem muitos desafios. E nós temos que lutar por cada vez mais melhorias”, sintetizou a primeira-dama e deputada estadual eleita Erika Amorim.

Com a bandeira de Caucaia na mão, a aposentada Lourdes Silveira, de 71 anos, acompanhava atenta a evolução dos pelotões e comemorava os dias melhores que tem vivido na cidade. “Quando eu era menina, muita coisa que tem hoje nem existia. Eu cresci junto com essa cidade, amo e vou defender com todas as minhas forças. Caucaia merece.”

Quem também não perdeu um segundo dos cortejos foi a dona-de-casa Miriam Pereira, de 36 anos. Ela levou os dois filhos, de quatro e cinco anos, pra celebrar. “Quero que desde pequenos eles alimentem amor por essa cidade, que é tão linda e precisa ser festejada. A gente que mora aqui é quem tem que primeiro amar a cidade. Se não for assim, como que a gente vai exigir que os outros cuidem?”.

SHOWS

Nesse domingo (14/10), a comunidade religiosa de Caucaia festejou os 259 anos da cidade. O festival “Noite de Louvor” foi marcado pelos shows de Priscila Rocha, Som & Louvor e Eli Soares, e levou milhares de famílias à Praça do Anfiteatro, no Centro da Sede.

Ainda hoje, a partir das 15 horas, sete bandas vão animar uma festa popular. O público vai assistir a shows de Júnior Viana, Tony Guerra, Forró Real, Matheus Bill, Igor Guerra, Forró Maior e Johnny Lima subirão ao palco montado na rua Coronel Correia para encerrar os festejos do aniversário da cidade.

COM PMC