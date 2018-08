Caucaia comemora a entrada de 19 escolas na rede de atenção da Unesco

Caucaia comemora a entrada da 19ª Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF), a Helena de Aguiar Dias, no seleto grupo de unidades educacionais que integram a Rede de Escola Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O programa, internacionalmente conhecido pela sigla PEA, existe desde 1953 e trabalha para “apoiar e colocar em prática a compreensão internacional, a paz, o diálogo intercultural, o desenvolvimento sustentável e a educação

de qualidade.”

Segundo a coordenadora de programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Andrea Herculano, a entrada da primeira escola no programa “teve menos exigências, mas a Unesco, com o passar do tempo, começou a exigir das unidades um plano de ação mais exequível e com resultados mais plausíveis.”

Isto significa responder à “necessidade de fortalecer os quatro pilares da Educação para o século XXI: aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos”. Dessa forma, a Unesco exige que os projetos das escolas levem professores e alunos a trabalharem juntos em atividades além da sala de aula, a fim de desenvolverem abordagens, métodos e materiais educacionais inovadores.

As demais escolas de Caucaia na rede da Unesco são: Nedi Maria Simone, Yara Guerra Silva, Plácido Monteiro Gondim, Pedro Moreira de Oliveira, Patronato Pio XI, Osmira Eduardo de Castro, Nossa Senhora da Conceição, Nair Magalhães Guerra, Maria de Lourdes Rocha, Manoel Pereira Marques, José Pontes Filho, Helena de Aguiar Dias, Francisca Alves do Amaral, Dona Lavínia de Medeiros, Alice Moreira de Oliveira, Affonso de Medeiros, 7 de setembro e Aba Tapeba.

