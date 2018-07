Caucaia: comissão debate promoção de Fórum

A Prefeitura de Caucaia vêm dando largos passos na preparação para o I Fórum Comunitário de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, iniciativa que visa endossar a campanha do município pela conquista do Selo Unicef.

Em encontro realizado nesta quarta-feira (25), representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Secretaria Municipal de Educação (SME), do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) estiveram reunidos para debater a organização do evento.

Uma das pautas foi a nova data para realização do fórum, que agora está previsto para 29 de agosto. A Comissão Intersetorial do Selo Unicef em Caucaia discutiu ainda estratégias de consolidação de indicadores de impacto social para o levantamento situacional das crianças e adolescentes no município.

Os dados serão amplamente discutidos durante o evento, bem como proposições e soluções para o diagnóstico encontrado. “Cada órgão vai agora ter reuniões e capacitações com suas equipes para a atualização dos indicadores”, destaca a subsecretária da SDS, Telma Diógenes, relatando os próximos passos para a construção das apresentações.

Com informação da A.I