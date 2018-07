Caucaia: Comissão planeja Fórum Comunitário para agosto

A Comissão Intersetorial do Selo Unicef em Caucaia se reuniu na tarde dessa quarta-feira, 18, para debater o planejamento e a execução do I Fórum Comunitário de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento, que deverá acontecer no dia 14 de agosto, representa um importante instrumento de participação popular para o levantamento situacional de crianças e adolescentes.

Formada por representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Educação (SME) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), a comissão discutiu as estratégias de promoção, logística, metodologia e mobilização do evento.

O Fórum é um dos compromissos da gestão enquanto pré-requisito a ser adotado na busca pela conquista do Selo, uma certificação internacional expedida a gestões municipais engajadas na redução de desigualdades e garantia de direitos das populações menores de idade.

Durante a atividade, a sociedade irá identificar problemas que envolvem a situação de crianças e adolescentes em Caucaia, além de discutir ideias de como resolvê-los. “Lá, nós apresentaremos um diagnóstico e faremos um plano de ação para superar as dificuldades encontradas”, explica a subsecretária da SDS, Telma Diógenes.

Com informações da Prefeitura de Caucaia